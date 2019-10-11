Стало известно, как российское ТВ отреагировало на просьбу Путина не «очернять» Украину

Реакция российского ТВ на слова об Украине оказалась неоднозначной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские телеканалы немного смягчили свою политику в освещении политической жизни Украины после критики со стороны президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного компанией «Медиалогия».

«Общее количество упоминаний Украины с 27 по 29 сентября, выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели — с 68 до 206 упоминаний. 4—6 октября, то есть после заявления президента, этот показатель снизился до 187. Но именно в этот период (а именно 4 октября) эксперты зафиксировали пиковое значение — 118 упоминаний», — цитирует выводы экспертов газета «Ведомости».

Наиболее рейтинговые программы стали меньше говорить об Украине после слов Путина. Тем не менее, телеведущий Владимир Соловьев в выпуске своего шоу на «России 1» подчеркнул, что по-прежнему считает Украину «братским народом», но будет жестко критиковать «подонков и мерзавцев» из этой страны. Программа Вадима Такменева «Центральное телевидение» после критики главы государства в целом стала гораздо мягче и сдержаннее отзываться об Украине и Владимире Зеленском, однако продолжила негативно освещать деятельность Петра Порошенко и других украинских политиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Валдаского форума публично заявил о том, что российские журналисты неправильно поступают, когда выставляют Украину в невыгодном свете в эфире федеральных телеканалов. Ведущая шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева в ответ парировала, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением этой страны. С ней согласился ее супруг и соведущий Евгений Попов, заявивший, что без обсуждения политической жизни Украины на российском ТВ не обойтись.