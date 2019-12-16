Телеведущая Гузеева устроила скандал с подписчицей в Instagram

Телеведущая обвинила подписчицу в желании спровоцировать ее Фото: Instagram Ларисы Гузеевой

Телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчице, которая упрекнула ее в высокомерии. Словесная перепалка развернулась в комментариях к одному из постов Гузеевой в Instagram.

Подписчица упрекнула ведущую шоу «Давай поженимся!» в высокомерном отношении к простым людям и напомнила, что у актрисы в жизни тоже были разные периоды. В ответ на это Гузеева заявила, что ее провоцируют. «Вы… провокатор. Я никогда не относилась к простым людям с ненавистью», — ответила Гузеева на критику в Instagram.

На такую реакцию автор обращения к телеведущей ответила, что достойные люди так себя не ведут. Подписчики Гузеевой, однако, не стали защищать девушку и приняли сторону телезвезды, также назвав подписчицу провокатором.

Ранее СМИ сообщали о скандале, в котором также была замешана телеведущая. В своем аккаунте в Instagram Гузеева опубликовала фото унитаза и предложила «испражняться хором» тем, кто пишет неприятные ей комментарии. Позднее телеведущая удалила эту публикацию. Однако многие медийные личности тогда прокомментировали поведение Гузеевой, в частности, блогер Лена Миро заявила, что телеведущую «прорвало, как старую канализацию», напоминает сайт «Дни.ру».