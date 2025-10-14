Макрон стал первый главой Франции, не попавшим в топ-50 популярных политиков

Эмманюэль Макрон стал первым из президентов Франции, кто не попал в топ-50 самых популярных политиков страны. Рейтинг публикует журнал Paris Match, Макрон оказался в списке лишь на 51-й строчке.
«IFOP-Fiducial были опрошены 1000 совершеннолетних французов. Из них 78% оценили работу Макрона на посту президента отрицательно... Это рекорд. Недовольство присутствует», — приводит Paris Match слова гендиретора IFOP Фредерика Даби.
Макрон занял в рейтинге 51-ю,на 50-м — ушедший в сентябре в отставку премьер-министр Франсуа Байру. Предшественники Макрона Франсуа Олланд и Николя Саркози никогда не опускались ниже 43-го места.
В целом ни один из политиков из топ-50 не получил больше 50% положительных отзывов. В том числе и представители оппозиционного «Национального объединения» Жордан Барделла и Марин Ле Пен. Самые положительные отклики — у «левых»: главы Французской компартии Фабьена Русселя, лидера Соцпартии Оливье Фора и главы партии «Экологисты» Марин Тонделье.
