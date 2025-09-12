Многонациональный состав России — делает страну сильной. Это бесценный дар. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского Международного форума объединенных культур.
«Многонациональность России является бесценным даром, это определило богатство российской культуры. Национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами», — сказал Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме отмечала, что России предстоит сложный путь по сохранению собственной культуры и традиций под давлением западных моделей. По ее словам, западные страны используют культуру как инструмент политического влияния, поэтому для РФ важно сохранять национальную идентичность и развивать традиции, несмотря на внешние вызовы.
