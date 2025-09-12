Путин: многонациональность России — это ее бесценный дар

Путин заявил, что многонациональность России является ее силой и бесценным даром
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин высказался о многонациональности страны
Путин высказался о многонациональности страны Фото:

Многонациональный состав России — делает страну сильной. Это бесценный дар. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского Международного форума объединенных культур.

«Многонациональность России является бесценным даром, это определило богатство российской культуры. Национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами», — сказал Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме отмечала, что России предстоит сложный путь по сохранению собственной культуры и традиций под давлением западных моделей. По ее словам, западные страны используют культуру как инструмент политического влияния, поэтому для РФ важно сохранять национальную идентичность и развивать традиции, несмотря на внешние вызовы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многонациональный состав России — делает страну сильной. Это бесценный дар. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского Международного форума объединенных культур. «Многонациональность России является бесценным даром, это определило богатство российской культуры. Национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами», — сказал Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме отмечала, что России предстоит сложный путь по сохранению собственной культуры и традиций под давлением западных моделей. По ее словам, западные страны используют культуру как инструмент политического влияния, поэтому для РФ важно сохранять национальную идентичность и развивать традиции, несмотря на внешние вызовы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...