Путин объявил поддержку семей с детьми в России основным приоритетом

Путин заявил о национальных чертах россиян
Путин заявил о национальных чертах россиян

Поддержка семей с детьми остается одним из главных приоритетов государства. Такое заявление сделал 12 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщает пресс-служба Кремля.

«Для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье», — отметил президент.

Путин также подчеркнул, что большинство государственных программ в сфере культуры тесно связаны с национальным проектом «Семья». Он добавил, что развитие этих инициатив рассматривается как важнейший инструмент для решения демографических вопросов, создания возможностей для самореализации молодежи и формирования достойных граждан. По словам главы государства, такие усилия опираются на фундамент отечественных традиций и лучшие мировые примеры.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. В этом году его тема сформулирована как «Возвращение к культуре — новые возможности». Форум ежегодно собирает экспертов и представителей различных стран для обсуждения ключевых вопросов в области культуры, образования и гуманитарного сотрудничества. Мероприятие проводится с 2012 года и считается одной из ведущих площадок для диалога по вопросам мировой культурной повестки.

