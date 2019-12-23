Представитель Путина рассказал, где был президент в момент стрельбы на Лубянке

Президент России Владимир Путин находился в Кремле во время стрельбы возле здания ФСБ на Большой Лубянке 19 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя главы государства, в момент происшествия президент смотрел концерт в честь Дня работника органов безопасности России. «Они находились в Кремле, на территории Кремля. Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже буквально через какие-то считанные минуты, потом вышли оттуда», — рассказал Песков.
Также Дмитрий Песков назвал трагическим происшествием стрельбу на Лубянке: «Мы живем в такое время — не только наша страна, но и все государства мира, — когда, к сожалению, никто не застрахован от любых проявлений безумия с трагическими последствиями».
19 декабря 39-летний житель Подольска Евгений Манюров открыл огонь из карабина «Сайга» по сотрудникам ФСБ. Двое силовиков погибло, еще пять человек были ранены.