Представитель Путина рассказал, где был президент в момент стрельбы на Лубянке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, место проишествия, лубянская площадь, полицейское оцепление
В перестрелке на Лубянке погибли два сотрудника правоохранительных органовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин находился в Кремле во время стрельбы возле здания ФСБ на Большой Лубянке 19 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя главы государства, в момент происшествия президент смотрел концерт в честь Дня работника органов безопасности России. «Они находились в Кремле, на территории Кремля. Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже буквально через какие-то считанные минуты, потом вышли оттуда», — рассказал Песков.

Также Дмитрий Песков назвал трагическим происшествием стрельбу на Лубянке: «Мы живем в такое время — не только наша страна, но и все государства мира, — когда, к сожалению, никто не застрахован от любых проявлений безумия с трагическими последствиями».

19 декабря 39-летний житель Подольска Евгений Манюров открыл огонь из карабина «Сайга» по сотрудникам ФСБ. Двое силовиков погибло, еще пять человек были ранены.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...