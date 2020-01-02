Шнуров посетовал на то, что Андрей Токарев не сын Алсу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Скандал на шоу "Голос. Дети"

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров после финала шоу «Голос» выложил стихотворение, напомнив про скандал с голосованием на детском конкурсе, в котором победила дочь певицы Алсу. Своим произведением артист поделился в Instagram.

«Я бы накрутил бы баллы. Но не дали, не спасу. Ученик мой, славный малый, жаль, что он не сын Алсу», — написал Шнуров. Он прикрепил видео с выступлением своего подопечного Андрея Токарева, который вышел в финал телепроекта, но не смог одержать победу. Победителем восьмого сезона шоу стал певец из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков, который выступал за команду Константина Меладзе.

Скандал вокруг шоу «Голос. Дети» разгорелся после того, как в нем одержала победу дочь Алсу Микелла Абрамова. За нее отдали голоса 55,5% телезрителей. Проверка подтвердила, что в пользу одного из участников были накручены голоса, напоминает телеканал 360.