Шнуров опубликовал оппозиционное стихотворение к Новому году

Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров подвел итоги 2019 года и поздравил подписчиков с приближающимся праздником в стихотворной форме. Артист призвал избавиться от недостатков, которые мешали России в уходящем году.
Шнуров призвал россиян оставить в 2019 году различные проблемы страны, среди которых он выделил «вседозволенность силовиков», проблему со скоплением мусора и пропаганду на телевидении. «Чрезмерности ОМОНа, / Дым помоек-полигонов, / Вседозволенность погонов мы оставим в том году», — написал музыкант в Instagram.
С иронией Шнуров заметил, что россияне радуются, когда кого-то сажают в тюрьму или бьют по лицу. «Позитивно мыслим, что же. / Захотим, всех уничтожим», — пояснил артист. В конце стихотворения лидер «Ленинграда» нецензурно поздравил подписчиков с Новым годом.
В прошлом году Шнуров в качестве поздравления выпустил новогоднюю песню, напоминает агентство Nation News. Также сообщалось, что за выступление на Новый год Шнуров просит 100 тысяч долларов — больше только гонорар у Аллы Пугачевой, подчеркивает телеканал 360.