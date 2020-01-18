В РПЦ призвали богатых поделиться деньгами с бедными

Митрополит Илариаон заявил, что для преодоления бедности в стране делается гораздо меньше, чем могло бы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Русская православная церковь призвала богатых жителей страны делиться деньгами с бедными. По мнению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, это сделает общество справедливее.

«Церковь прежде всего обращает призыв к богатым людям делиться своим богатством с бедными для того, чтобы жизнь людей становилась лучше», — цитирует митрополита Илариона РИА «Новости», ссылаясь на эфир передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». Он добавил, что в России значительное количество людей имеют низкий доход, а огромные деньги оседают в руках бизнесменов или чиновников. По его словам, для преодоления бедности в стране делается гораздо меньше, чем могло бы.

Митрополит Иларион подчеркнул, что РПЦ не призывает людей ни к бедности, ни к богатству. По его мнению, счастье человека не зависит от его финансового состояния.

Ранее митрополит Иларион заявил, что нельзя приписывать победу в Великой Отечественной войне Иосифу Сталину, передает агентство Nation News.