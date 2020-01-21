В Дагестане женщинам запретили посещать бассейн

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Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, бассейн, дети, плавание, дмб9, дгкб9, детская городская клиническая больница, отделение восстановительного лечения
Раньше женщины могли посещать бассейн в определенные дниФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницам Махачкалы с 20 января запретили посещать бассейн спа-комплекса «Анжи Арена». Об этом сообщают пользователи соцсетей, в частности, координатор движения «Наблюдатели Дагестана» Руслан Магометов, ссылаясь на соответствующее объявление на сайте спа-центра.

«В Махачкале торжественно открыли „самый длинный бассейн на Северном Кавказе“, а потом запретили женщинам его посещать», — написал Магометов в своем twitter-аккаунте. Он также опубликовал скриншот объявления администрации «Анжи Арены» из Instagram, в котором подтверждается данная информация. Однако на момент публикации доступ к аккаунту спа-центра был ограничен.

Как РИА «Новости» сообщили в спорткомплексе, ранее в бассейне существовали женские дни, однако по руководство приняло решение их отменить. По словам собеседника издания, основания для этого неизвестны.

Этот бассейн считается самым большим на Северном Кавказе и достигает в длину 50 метров. В комплексе находятся парные, соляная комната, а также кафе. Центр открыли в июне 2019 года, передает телеканал 360.

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