В Дагестане женщинам запретили посещать бассейн

Жительницам Махачкалы с 20 января запретили посещать бассейн спа-комплекса «Анжи Арена». Об этом сообщают пользователи соцсетей, в частности, координатор движения «Наблюдатели Дагестана» Руслан Магометов, ссылаясь на соответствующее объявление на сайте спа-центра.
«В Махачкале торжественно открыли „самый длинный бассейн на Северном Кавказе“, а потом запретили женщинам его посещать», — написал Магометов в своем twitter-аккаунте. Он также опубликовал скриншот объявления администрации «Анжи Арены» из Instagram, в котором подтверждается данная информация. Однако на момент публикации доступ к аккаунту спа-центра был ограничен.
Как РИА «Новости» сообщили в спорткомплексе, ранее в бассейне существовали женские дни, однако по руководство приняло решение их отменить. По словам собеседника издания, основания для этого неизвестны.
Этот бассейн считается самым большим на Северном Кавказе и достигает в длину 50 метров. В комплексе находятся парные, соляная комната, а также кафе. Центр открыли в июне 2019 года, передает телеканал 360.
В Махачкале торжественно открыли "самый длинный бассейн на Северном Кавказе", а потом запретили женщинам его посещать.— Руслан Магомедов (@akhalchi) 20 января 2020 г.
Накидайте им в комменты понятно чего.https://t.co/ewBIXMvyvL pic.twitter.com/N9EEesj5XV