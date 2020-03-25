В первую очередь меры направлены на поддержку общепита и гостиниц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Министерство экономического развития намерено разработать меры для поддержки предпринимателей из-за пандемии. В первую очередь они направлены на поддержку общепита и гостиниц. Вместе с тем кабинет министров получит новые полномочия в части контроля и надзора за бизнесом.

«Министерство предлагает отсрочку кредитов по „телу“ для отелей. Также будет установлен порядок возмещения средств по процентным платежам», — пишут «Известия». Кроме того, планируется, что предпринимателям могут разрешить работать без лицензии, если срок ее действия истек. Помимо этих мер, рассматриваются поправки в КоАП о возможности устанавливать штраф за административное правонарушение ниже минимального.

Соответствующий документ должен усилить полномочия кабмина в части регулирования контрольно-надзорной деятельности (КНД): правительство сможет устанавливать особенности проведения проверок в 2020 и 2021 годах. В частности, чиновники получат право отменять мероприятия по КНД, проводить проверки без физического взаимодействия с ними, а также устанавливать дополнительные процедуры согласования с прокуратурой.

Кроме того, министерство планирует усилить роль правительства в аккредитации и лицензировании. Обсуждается, что кабмин будет регламентировать особенности ведения такой деятельности, чтобы должностные лица как можно меньше контактировали с хозяйствующими субъектами.