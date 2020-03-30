Рынска впервые показала дочь от покончившего с собой Малашенко

Светский обозреватель и журналист Божена Рынска впервые показала ребенка от погибшего бывшего гендиректора телеканала НТВ Игоря Малашенко. Информация появилась на ее
«Для всех, кто интересовался: завтра в Hello! выйдет большой материал про нас с Женюлей. Здесь Женечка недовольная, разбудили. Но уже сейчас мы научились улыбаться и агукать», — написала Рынска.
Она добавила, что девочка родилась 5 марта при помощи суррогатной матери.
Впервые о намерении стать матерью Рынска заявила в интервью телеведущей Ксении Собчак. Тогда она рассказала, что у нее было несколько готовых эмбрионов, которые «нужно подсаживать». В августе журналистка заявила, ребенка уже вынашивает суррогатная мать, на оплату услуг которой ей придется собирать деньги в Facebook.
Игорь Малашенко руководил избирательной кампанией Бориса Ельцина в 1996 году. Также он занимал пост генерального директора ВГТРК и являлся одним из создателей телекомпании «НТВ». На выборах президента России в 2018 году политтехнолог возглавлял штаб кандидата Ксении Собчак. Тело политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко нашли в Испании в феврале 2019 года. Сообщалось, что он покончил с собой.