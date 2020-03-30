Замглавы Минздрава РФ посоветовал россиянам больше танцевать и разминаться на карантине

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Россиянам нужно делать разминкуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жителям России, которые находятся на режиме самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, следует делать перерывы на зарядку и прочие активные занятия в течение дня. Такую рекомендацию россиянам в своем telegram-канале дал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Во время таких перерывов можно сделать комплекс простых упражнений: растяжку, „планку“ или что-то подобное. Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела», — приводит рекомендации Салагая RNS. Такие перерывы, по словам замминистра Минздрава, необходимо делать каждые полчаса.

Для того, чтобы выполнять упражнения правильно, можно посмотреть онлайн-курсы на тему спорта и физической культуры. Он также призвал людей, соблюдающих карантинные меры, не сидеть на месте — больше стоять, перемещаться по квартире. Салагай также посоветовал учиться расслабляться, потреблять больше овощей и фруктов, чаще пить воду, отказаться от сладких напитков, соли, сахара и жиров.

Ранее URA.RU писало, как можно разнообразить досуг и научиться чему-то новому в режиме самоизоляции. Сейчас, по данным экспертов, многие образовательные сервисы дали пользователям бесплатный доступ или сделали большие скидки на онлайн-курсы, которые помогут освоить новую профессию. С полным списком специальностей, которым можно обучиться сидя дома, можно ознакомиться здесь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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