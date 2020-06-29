Опубликовано видео с места взрыва жилого дома в Москве

На месте происшествия работают пожарные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На северо-востоке Москвы в одном из домов на улице Проходчиков прогремел взрыв, после чего в здании вспыхнул пожар. По предварительным данным, огнем могут быть охвачены четыре квартиры, четыре человека пострадали.

«Наблюдается открытое горение из окон, площадь пожара составляет 70 квадратных метров», — пишет ТАСС со ссылкой на очевидца событий. Источник издания уточняет, что пожарным удалось спасти пятерых человек. По неофициальной информации, в доме был проведен газ.

На видео с места событий видно, что жители дома выбежали на улицу. Движение автомобилей по улице Проходчиков затруднено.

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