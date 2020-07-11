В соборе Святой Софии официально разрешили молиться мусульманам Фото: Илья Московец © URA.RU

Делать из собора Святой Софии в Стамбуле мечеть равносильно тому, чтобы «дать пощечину» всему христианству. С таким мнением выступил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина, которую руководство Турции нанесло православной церкви, всему мировому христианству», — заявил ТАСС представитель РПЦ. По его словам, оценивать политическую ситуацию в Турции можно по-разному, но духовное и культурное наследие не должно подчиняться политической обстановке в стране.

Ранее Госсовет Турции узаконил передачу собора Святой Софии под мечеть. Президент страны Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому мусульмане могут молиться в соборе, отмечает РАПСИ . Богослужения начнутся уже с 24 июля, пишет RT. Во Франции выразили сожаление по этому поводу, напоминает сайт VSE42.Ru.

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