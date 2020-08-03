Курортный сезон и игнорирование карантинных мер привели к росту заболеваемости коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Возвращение россиян с курортов может спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом в сентябре. В ряде регионов страны уже зафиксирована негативная динамика, которую связывают именно с туристическим сезоном и несоблюдением рекомендации врачей.

Так, рост наблюдается в Краснодарском крае, Москве, Пензенской, Костромской и Кемеровской областях, а также в Калмыкии и Ставрополье. Средний суточный прирост по стране держится на уровне 0,7%, пишет газета «Известия» со ссылкой на федеральный оперштаб. Об этом же, к слову, в воскресенье говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, специалисты фиксируют «не очень значительный», но объяснимый рост распространения инфекции, что связано с поспешным снятием ограничений и пренебрежительным отношением к ним.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела. Кроме того, диагностика стала намного лучше, и система здравоохранения уже полностью готова», — отметила в беседе с изданием завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. В воскресенье в Краснодарском крае был зафиксирован рекордный прирост заболевших — 107 случаев.

Опрошенные журналистами газеты эксперты согласны с тем, что количество заболевших начинает расти из-за того, что люди перестали соблюдать необходимые противоэпидемиологические меры. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, в свою очередь, выступил за ужесточение мер.

«После нескольких месяцев сидения в самоизоляции люди вздохнули глубоко и поехали отдыхать. Но вирус никуда не делся. Считаю правильным, что в Москве начали штрафовать магазины. Сейчас надо немного остудить людей. Нужно ужесточать ответственность за несоблюдение правил», — сказал парламентарий.

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В Госдуме считают, что несоблюдение правил населением стало результатом недоработки властей в плане контроля.

— После нескольких месяцев сидения в самоизоляции люди вздохнули глубоко и поехали отдыхать. Но вирус никуда не делся, — сказал «Известиям» член комитета ГД по охране здоровья Борис Менделевич. — Считаю правильным, что в Москве начали штрафовать магазины. Сейчас надо немного остудить людей. Нужно ужесточать ответственность за несоблюдение правил.

Особые надежды в борьбе с эпидемией возлагаются на появление вакцины от коронавируса. В понедельник, 3 августа, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что отечественный препарат будет зарегистрирован в ближайшие десять дней. При этом объем производства может достичь 10 млн доз в месяц к концу года.