Жириновский раскрыл, почему не общался с Путиным о деле Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не смог за два месяца пообщаться с президентом России Владимиром Путиным по поводу ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По словам депутата, глава государства пока «очень занят».
«Эпидемия коронавируса все еще продолжается, а с Беларусью могла случиться третья мировая война», — рассказал Жириновский в ходе эфира на «Дожде». При этом глава ЛДПР выразил надежду после приговора президент согласится помиловать Фургала, так как «организация убийства — не такое серьезное преступление, как само убийство».
Сергей Фургал был арестован 9 июля. Ему предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийства предпринимателей в 2004—2005 годах. Экс-глава Хабаровского края останется в СИЗО до декабря. Ранее Жириновский назвал способ освободить Фургала.
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