Жириновский нашел способ освободить Фургала

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергей Фургал обвиняется в организации убийств Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

ЛДПР попробует освободить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, с помощью президентского помилования. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

По словам Жириновского, партия будет стараться, чтобы Фургал, как можно скорее оказался на свободе. «Если его вину сумеют доказать, и будет обвинительный приговор, может быть, это не подпадет под амнистию, тогда мы применим обращение к президенту с просьбой о помиловании», — сказал Жириновский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Сергей Фургал был арестован 9 июля. Ему предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийства предпринимателей в 2004—2005 годах, напоминает телеканал 360. Экс-глава Хабаровского края останется в СИЗО до декабря, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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