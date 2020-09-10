Жириновский нашел способ освободить Фургала

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

ЛДПР попробует освободить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, с помощью президентского помилования. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

По словам Жириновского, партия будет стараться, чтобы Фургал, как можно скорее оказался на свободе. «Если его вину сумеют доказать, и будет обвинительный приговор, может быть, это не подпадет под амнистию, тогда мы применим обращение к президенту с просьбой о помиловании», — сказал Жириновский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Сергей Фургал был арестован 9 июля. Ему предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийства предпринимателей в 2004—2005 годах, напоминает телеканал 360. Экс-глава Хабаровского края останется в СИЗО до декабря, передает агентство Nation News.