21 сентября 2020

Минпромторг РФ задумался о маркировке крепкого алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговые центры. Курган, торговый центр, продукты, тц, винный отдел, алкоголь
Маркировка алкоголя позволит «обелить» рынок и создать рабочие места, уверен Денис Мантуров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Успех по маркировке пива может повлечь его распространение на крепкий алкоголь. Об этом журналистам рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«На первом этапе мы предложили ввести маркировку пива, начать именно с этого напитка и в случае успешного эксперимента перенести его и на другой алкоголь», — сказал Мануров в интервью с газетой «Известия». Министр добавил, что объем нелегального пивного рынка составляет от 5% до 12%, а потери бюджета могут достигать 22 млрд рублей в год.

Кроме того, «обеление» этого рынка может привести к увеличению прибыли легальных производителей; речь идет о 2,5-3 млрд рублей. Также нововведение позволит создать 1,7 тысяч рабочих мест и увеличить ежегодные налоговые поступления на 20 млрд рублей. При этом собеседник издания подчеркнул, что для конечного потребителя цена почти не изменится: «Составит меньше, чем процент инфляции. Покупатель точно никак на себе это не ощутит», — добавил Мантуров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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