Минпромторг РФ задумался о маркировке крепкого алкоголя

Успех по маркировке пива может повлечь его распространение на крепкий алкоголь. Об этом журналистам рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«На первом этапе мы предложили ввести маркировку пива, начать именно с этого напитка и в случае успешного эксперимента перенести его и на другой алкоголь», — сказал Мануров в интервью с газетой «Известия». Министр добавил, что объем нелегального пивного рынка составляет от 5% до 12%, а потери бюджета могут достигать 22 млрд рублей в год.
Кроме того, «обеление» этого рынка может привести к увеличению прибыли легальных производителей; речь идет о 2,5-3 млрд рублей. Также нововведение позволит создать 1,7 тысяч рабочих мест и увеличить ежегодные налоговые поступления на 20 млрд рублей. При этом собеседник издания подчеркнул, что для конечного потребителя цена почти не изменится: «Составит меньше, чем процент инфляции. Покупатель точно никак на себе это не ощутит», — добавил Мантуров.
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