Российские соцсети оценили жеребьевку Лиги Чемпионов. «Группы смерти»

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Чемпионат России 2015-2016: ФК
Главным «везунчиком» жеребьевки называют Локомотив Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соцсети обсуждают главное событие в европейском футболе — в Женеве прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Чемпионов 2020-21 годов. И если одни болельщики празднуют триумф и теоретический выход своей любимой команды в финальную стадию турнира, другие сетуют на несправедливость и «группу смерти».

«Три главные сенсации последних трех сезонов ЛЧ — Аталанта, Аякс и Ливерпуль в одной группе. Вот это драйв будет. Самая крутая группа этой ЛЧ. Группа смерти», — пишет один из пользователей соцсетей. Болельщики РПЛ настроены не столь оптимистично — каждому из трех российских клубов предстоит сыграть с одним из грандов европейского футбола.

Результаты жеребьевки
uefa.com
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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