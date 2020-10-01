Главным «везунчиком» жеребьевки называют Локомотив Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соцсети обсуждают главное событие в европейском футболе — в Женеве прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Чемпионов 2020-21 годов. И если одни болельщики празднуют триумф и теоретический выход своей любимой команды в финальную стадию турнира, другие сетуют на несправедливость и «группу смерти».

«Три главные сенсации последних трех сезонов ЛЧ — Аталанта, Аякс и Ливерпуль в одной группе. Вот это драйв будет. Самая крутая группа этой ЛЧ. Группа смерти», — пишет один из пользователей соцсетей. Болельщики РПЛ настроены не столь оптимистично — каждому из трех российских клубов предстоит сыграть с одним из грандов европейского футбола.

Результаты жеребьевки uefa.com

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