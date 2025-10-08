Греф в шутку предложил заняться монополией «Яндекса»

Глава Сбербанка Герман Греф в шутливой форме предложил заняться монопольным положением «Яндекса» на российском рынке. Свое заявление он сделал во время выступления на пленарной сессии форума «Финополис».
«Сколько можно терпеть монополизм „Яндекса“? Надо разделить их поисковую систему между всеми. Ну что это? Чем мы хуже „Яндекса“?» — пошутил Герман Греф, передает РБК.
Таким образом глава Сбера прокомментировал слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что в стране не должен быть «один выигравший». Греф отметил, что технологическую монополию, если она не связана с чем-то непреодолимым, нужно разрешать, создавая условия для ее распространения на рынке.
Ранее на форуме «Финополис» между Германом Грефом и Эльвирой Набиуллиной уже возникала дискуссия о рисках монополизации и необходимости открывать инновационные технологии для рынка после их окупаемости. Подобные споры сопровождали внедрение Системы быстрых платежей и QR-кодов, когда для развития конкуренции регулятор обязывал банки делиться инфраструктурой с другими участниками рынка.
