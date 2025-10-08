В Москве задержали маньяка за попытку изнасиловать девушку в Лефортовском парке

В Москве задержан 22-летний уроженец Самарской области Дмитрий Шепетуха, подозреваемый в попытке изнасилования девушки в Лефортовском парке. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Москве.
«В кратчайшие сроки подозреваемый установлен и был задержан в городе Рязани», — говорится в telegram-канале СК. По данным ведомства, в ближайшее время ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В данный момент возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
В СК сообщили, что утром 7 октября мужчина напал на ранее незнакомую девушку возле Лефортовского парка, угрожая ей ножом, и попытался совершить изнасилование. Жертва оказала активное сопротивление, в результате чего подозреваемый скрылся с места происшествия.
После нападения потерпевшая незамедлительно обратилась к правоохранителям, что позволило оперативно составить фоторобот нападавшего и установить его личность. Сейчас подозреваемого допрашивают и проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Уголовное дело находится на контроле столичного Следственного комитета.
По информации telegram-канала Shot, задержанный Дмитрий Шепетуха был освобожден из исправительной колонии №10 Самарской области в апреле 2024 года. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и грабежи.
