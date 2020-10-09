Турецкий лидер Реджеп Эрдоган открыто использует Азербайджан для достижения своих целей. Такое мнение выразил политолог Константин Бондаренко.
По его словам, Эрдоган добивается создания «Великого Турана» — масштабного геополитического объединения, включающего в себя все страны с тюркским населением. Благодаря удобному положению Азербайджана Эрдоган планирует захватить Среднюю Азию. «Это и Казахстан, и Кыргызстан, и Туркмения, и Узбекистан», — цитирует эксперта «Дни.ру». Другой политолог Сергей Михеев утверждает, что Россия должна сыграть ключевую роль в урегулировании ситуации вокруг Карабаха и в противодействии Турции. Политолог считает: чем глубже Азербайджан попадет в зависимость от Турции, тем Эрдогану выгоднее.
Ранее Эрдоган потребовал покончить с оккупацией Нагорного Карабаха. При этом он осудил действия Армении и подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан.
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