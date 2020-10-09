09 октября 2020

Эрдоган планирует захват Средней Азии. Предотвратить это может только Россия

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдоган добивается создания «Великого Турана», считает политолог Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган открыто использует Азербайджан для достижения своих целей. Такое мнение выразил политолог Константин Бондаренко.

По его словам, Эрдоган добивается создания «Великого Турана» — масштабного геополитического объединения, включающего в себя все страны с тюркским населением. Благодаря удобному положению Азербайджана Эрдоган планирует захватить Среднюю Азию. «Это и Казахстан, и Кыргызстан, и Туркмения, и Узбекистан», — цитирует эксперта «Дни.ру». Другой политолог Сергей Михеев утверждает, что Россия должна сыграть ключевую роль в урегулировании ситуации вокруг Карабаха и в противодействии Турции. Политолог считает: чем глубже Азербайджан попадет в зависимость от Турции, тем Эрдогану выгоднее.

Ранее Эрдоган потребовал покончить с оккупацией Нагорного Карабаха. При этом он осудил действия Армении и подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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