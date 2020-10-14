Раскрыто, когда будут строить трассу из Екатеринбурга в Краснодар

Быстро добраться до курортов Черного моря можно будет еще не скоро Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Государственная компания «Автодор» рассматривает вариант строительства скоростной трассы от Екатеринбурга до Краснодара только после строительства дороги Москва-Казань и Казань-Екатеринбург. Об этом заявил председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Сначала построим трассу от Москвы до Казани. Следующий этап — строительства трассы от Казани до Екатеринбурга. Начать хотим в 2024 году. Потом планируется соединить Екатеринбург и Краснодар», — приводит слова Петушенко «Российская газета». Таким образом, уральцы смогут быстро добираться до моря только после строительства двух других федеральных скоростных трасс. Также руководитель «Автодора» указал, что трасса будет проложена по хорде — прямой дорогой.

Ранее сообщалось, что прямая дорога до Черного моря сократит 10 часов в пути. Строительство и реконструкция участков будет завершена в течение 2030—2035 годов.