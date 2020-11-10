Новый глава Минстроя РФ выступил с заявлением

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Строительные работы на автодороге по улице Мальцева. Курган , новострой, застройка квартала, стройка
Каждый год в России планируется вводить почти 1 млрд кв. метров жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России необходимо повышать уровень строительства жилья. Основная задача — обеспечивать и улучшать жилищные условия пяти миллионов россиян каждый год. Об этом на пленарном заседании в Государственной думе заявил временно исполняющий обязанности главы Минстроя РФ Ирек Файзуллин. В данный момент проходит его утверждение на этот пост.

«Задачи, которые стоят перед строительной и жилищно-коммунальной отраслью, зафиксированы в национальных целях РФ. Основная — обеспечение и улучшение жилищных условий для 5 млн жителей нашей страны», — сообщает агентство «ТАСС».

Кроме того, Файзуллин отметил, что до 2030 года в России нужно построить почти 1 млрд квадратных метров жилья. Такая задача стоит перед строительной и жилищно-коммунальной отраслью и соответствует национальным целям Российской Федерации.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Челябинской области Алексей Текслер попросили Минфин РФ пересмотреть запланированные объемы ввода жилья. Однако прошлый глава Минстроя Владимир Якушев раскритиковал эту просьбу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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