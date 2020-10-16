Глава Минстроя РФ Якушев поставил ультиматум губернаторам

Якушев подчеркнул, что норматив по вводу жилья пересмотрен не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев раскритиковал губернаторов, которые просят пересмотреть запланированные объемы ввода жилья. Заявление было сделано в ходе обсуждения реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Уральском федеральном округе.

В соответствии с нормами нацпроекта, ежегодно в России должно вводиться 120 млн квадратных метров жилья. «Давайте вести себя по-партнерски. На штабах вице-премьера никто не возражал против [требований], не помню никого из губернаторов, кто возразил бы. Не выполнить [норму] 120 миллионов так, как написано в указе президента мы не имеем права. Прошу отнестись с пониманием, 120 миллионов к 2030 году вы должны умереть, но строить, — заявил Якушев.

О корректировке нормативов в ходе совещания говорили губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Южного Урала Алексей Текслер. «Хотел попросить вас о помощи, и я буду обращаться к курирующему вице-премьеру <…> изменить пропорции финансирования при реализации нацпроектов, потому что при текущем нам будет сложно двигаться вперед», — отметил Моор на совещании.

В 2019 году в России планировалось сдать 88 млн кв.м жилья, на практике было сдано 82 млн кв. м. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в конце сентября заявил, что правительство РФ не отказывается от требования строить 120 млн кв.м жилья в год. «В программе, которую мы готовим на основании указа президенты, до 2030 года включительно в стране планируется построить более 1 млрд кв.м жилья», — подчеркнул Хуснуллин.