Умер актер Юрий Черкасов, игравший Ленина в кино

Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов. Как сообщили в театре им. Моссовета, где служил артист, его не стало в воскресенье, 15 ноября.
«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 15 ноября 2020 года скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов. Яркий, острохарактерный актер, обладающий прекрасными данными: темпераментом, пластичностью, точностью в выборе выразительных средств — он всегда был востребован режиссерами», — отмечается в некрологе театра.
Черкасов умер в 59 лет, что стало причиной смерти артиста не сообщается, пишет ТАСС. Прощание с ним состоится 17 ноября в здании театра. Похороны пройдут на Митинском кладбище. За день до похорон состоится отпевание актера в храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе.
С 1990 года после окончания ГИТИСа Юрий Черкасов все время работал в театре им. Моссовета. Одними из самых запоминающихся постановок были «Иисус Христос — суперзвезда», «Горе от ума» и «Преступление и наказание». Кинозрители запомнили его по работам в фильмах «Русский террор», где он сыграл роль Владимира Ленина, а также кинокартинах «Таксистка», «Очарование зла» и других.
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