15 ноября 2020

Умер актер Юрий Черкасов, игравший Ленина в кино

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Ночное пасхальное богослужение в Кафедральном соборе. Магнитогорск, свечи, ангел, церковь
Перед похоронами состоится отпевание актера в храме Фото: Илья Московец © URA.RU

Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов. Как сообщили в театре им. Моссовета, где служил артист, его не стало в воскресенье, 15 ноября.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 15 ноября 2020 года скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов. Яркий, острохарактерный актер, обладающий прекрасными данными: темпераментом, пластичностью, точностью в выборе выразительных средств — он всегда был востребован режиссерами», — отмечается в некрологе театра.

Черкасов умер в 59 лет, что стало причиной смерти артиста не сообщается, пишет ТАСС. Прощание с ним состоится 17 ноября в здании театра. Похороны пройдут на Митинском кладбище. За день до похорон состоится отпевание актера в храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе.

С 1990 года после окончания ГИТИСа Юрий Черкасов все время работал в театре им. Моссовета. Одними из самых запоминающихся постановок были «Иисус Христос — суперзвезда», «Горе от ума» и «Преступление и наказание». Кинозрители запомнили его по работам в фильмах «Русский террор», где он сыграл роль Владимира Ленина, а также кинокартинах «Таксистка», «Очарование зла» и других.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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