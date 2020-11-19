В России выяснили, какая водка безопасней — дорогая или дешевая

В исследовании принимали участие профессиональные дегустаторы Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU

В Роскачестве 19 из 23 проверенных торговых марок водки поставили наивысшую оценку — пять баллов. Эксперты выяснили, что вся продукция — от наиболее дешевой до самой дорогой — оказалась безопасной. В исследовании принимали участие профессиональные дегустаторы.

Все исследованные товары российского производства. «Большинство исследованных водок соответствует не только требованиям действующих нормативов законодательства по качеству и безопасности, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества», — говорится в сообщении на сайте Роскачества. В исследовании рассматривались образцы стоимостью от 200 до 1554 рублей.

В Роскачестве отметили, что двум торговым маркам была снижена оценка, так как у них был жгучий и резкий вкус. В них обнаружили высокое содержание сульфатов, которые и придают алкоголю горечь. Другим двум напиткам снизили оценку, так как исследование показало в их составе низкое содержание кальция и магния, хотя на маркировке заявлялось, что продукт очищен молоком.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России стоимость бутылки водки станет выше минимум на 5,7%, пишет «Ридус». Также цена на коньяк вырастет на 3% — до 446 рублей, шампанское подорожает на 3%, до 169 рублей за 0,75 литра. Цены будут действовать до 31 декабря 2026 года.