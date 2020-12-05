Коронавирус научился обходить антитела

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Коронавирус мутировал и начал скрываться от антител Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ученые нашли мутацию коронавируса, которая позволяет ему обходить антитела человека. Такие изменения в структуре вируса обнаружены в нескольких странах, сообщают ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона.

Некоторые мутации затрагивают белковую часть, которую вирус использует для того, чтобы попадать в клетки организма. «Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научное издание Nature.

Некоторые мутации вируса уже распространились среди зараженных людей в разных частях света. Также в Дании и Нидерландах обнаружена мутация коронавируса, которая позволяет ему обходить любые антитела.

За последние сутки Россия побила рекорд по числу новых зараженных COVID-19, больных стало больше почти на 29 тысяч. Ситуация пока остается стабильной, уточняет «Национальная служба новостей». При этом не исключено появление и новых видов коронавируса, напоминает агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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