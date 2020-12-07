07 декабря 2020

Доктор Мясников назвал сроки начала третьей волны коронавируса

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Александр Мясников. Москва
Регионы окажутся перед необходимостью введения ограничительных мер для стабилизации обстановки Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россиян ожидает третья волна пандемии коронавируса, она начнется в 2021 году. Об этом в своем Telegram написал телеведущий и врач Александр Мясников.

«Она точно будет в 2021 году, и, вероятно, не одна», — написал теледоктор. Он уверен, что регионы окажутся перед необходимостью введения ограничительных мер для стабилизации обстановки. Для снижения нагрузки на систему здравоохранения нужно растянуть госпитализацию зараженных по времени, объяснил врач. Он также отметил необходимость совершенствования здравоохранения. Мясников полагает, что система должна всегда быть готова к росту числа заболевших.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что эпидемия коронавируса может закончиться в 2021 году, передает RNS. Он уверен, что Россия делает все необходимое для борьбы с COVID-19. Ученые Медицинской школы Джонса Хопкинса считают, что распространение коронавируса вызвало эпидемию психических расстройств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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