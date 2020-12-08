В Кремле объяснили рост числа коррупционных дел в России

За 2020 год количество дел о коррупции выросло на 4% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России растет число уголовных дел о коррупции в связи с совершенствованием методов выявления преступлений, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами он назвал это результатом последовательной работы различных структур.

«Вы знаете, что в администрации президента работает антикоррупционная комиссия. Это последовательная работа, а не какая-то разовая кампанейщина. Работа дает свои результаты: совершенствуются методы, получают дополнительный опыт ведомства, работающие в этой стези, — сказал Песков. — Просто практика совершенствуется, отсюда повышается эффективность».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее сообщил журналистам, что ведомство с начала 2020 года возбудило 15 217 уголовных дел о коррупции. Это на 4% больше, чем в 2019 году. Бастрыкин отметил, что коррупция — это транснациональная проблема, которая снижает уровень доверия к власти и инвестиционную привлекательность.