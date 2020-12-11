Вирусологи предупредили об опасном мифе о коронавирусе

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Александр Бутенко рассказал, что курение может вызвать осложнения у больных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Курение, вопреки распространенному мифу, не облегчает течение коронавируса, а ухудшает состояние больного. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

«Курение ухудшает состояние больных коронавирусом. Накоплен огромный опыт, подтверждающий это», — рассказал Бутенко. По его словам, смолистые вещества, оседающие в легких курильщика, наносят дополнительный вред органам больного коронавирусом.

Бутенко подчеркнул, что с начала пандемии COVID-19 распространяются слухи о том, что курение улучшает состояние больных. Однако официальные данные Всемирной организации здравоохранения опровергают эту информацию. Профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский в беседе с URA.RU подтвердил, что курение никак не облегчает течение коронавируса. «Курение никогда не приводит ни к чему хорошему», — заключил он.

Ранее публицист Александр Невзоров ранее рассказал, что курильщики почти не болеют коронавирусом. Он ссылался на европейских ученых, публикующих информацию, согласно которой 85% людей, больных коронавирусом, не курят.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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