В соцсетях высмеяли призыв устроить РФ Перл-Харбор. «Веревку намылили, осталось голову просунуть»

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Зиновий Свереда предложил взорвать Крымский мост Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

Российские пользователи социальных сетей отреагировали на угрозу киевского политолога и экономиста Зиновия Свереды устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор». Никто не воспринял их серьезно.

В эфире украинского телеканала «Прямой» Свереда заявил, что Украина должна иметь свою наступательную стратегию, передает «Национальная служба новостей». В частности он предложил «освобождать» Донбасс и Крым военным путем, взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту Перл-Харбор».

Российские пользователи Twitter полагают, что Украина подписала себе смертный приговор
Twitter
В социальных сетях посмеялись над политологом, предложившим взорвать Керченский мост
Twitter
В соцсетях считают, что политолог откажется от своих слов
Twitter

В Twitter гадают, кто будет помогать Украине устраивать Перл-Харбор
Twitter
Пользователи соцсетей считают, что заявления Свереды станут «перлом»
Twitter

В конце мая стало известно, что ракеты «Нептун» успешно прошли испытания на Украине. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что эта разработка способна уничтожить Крымский мост за несколько минут.

7 декабря 1941 года японская авиация и подводный флот атаковали американскую военную базу Перл-Харбор на гавайском острове Оаху. Было потоплено множество военных американских кораблей, уничтожены сотни самолетов, 2403 человека погибли.

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