Российские пользователи социальных сетей отреагировали на угрозу киевского политолога и экономиста Зиновия Свереды устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор». Никто не воспринял их серьезно.
В эфире украинского телеканала «Прямой» Свереда заявил, что Украина должна иметь свою наступательную стратегию, передает «Национальная служба новостей». В частности он предложил «освобождать» Донбасс и Крым военным путем, взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту Перл-Харбор».
В конце мая стало известно, что ракеты «Нептун» успешно прошли испытания на Украине. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что эта разработка способна уничтожить Крымский мост за несколько минут.
7 декабря 1941 года японская авиация и подводный флот атаковали американскую военную базу Перл-Харбор на гавайском острове Оаху. Было потоплено множество военных американских кораблей, уничтожены сотни самолетов, 2403 человека погибли.
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