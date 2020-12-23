Цены на сахар и масло снизились после распоряжения Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Фьючерсы нефти марки Brent продолжают постепенно расти. 23 декабря торги закрылись на отметке 51,49 (+2,81%) доллара за баррель. Нефть WTI стоит 48,35 (+2,82%) доллара за баррель.

Курс доллара продолжает незначительно расти. К закрытию торгов он составил 75,09 рубля (+0,26%) за единицу. Курс евро вырос очень незначительно, до 91,64 (+0,09%) рубля.

События в России

В России после распоряжения главы государства Владимира Путина упала цена на сахар и подсолнечное масло. Этого удалось достичь после заключения соглашений о стабилизации цен. Сахар теперь стоит на 3,6% дешевле, а масло на 1%.

Люди в России не верят в укрепление рубля в 2021 году. Об этом свидетельствует опрос, проведенный банком «Открытие». Треть граждан ждет, что после Нового года доллар поднимется выше 80 рублей.

Банк России заявил, что не видит рисков деинфляции в экономике страны. ЦБ считает, что к 2022 году инфляция стабилизируется на уровне 4%. Это целевой уровень для Центробанка.

Также в ЦБ уверены, что санкции США приведут к снижению использования доллара . Россия уже работает над этим. Это связано с тем, что активное использование санкций уменьшает ценность доллара как надежной валюты в РФ.

Ситуация в мире

Власти США хотят выплатить гражданам по 2000 долларов, чтобы поддержать американцев во время пандемии. Об этом заявил еще действующий глава Штатов Дональд Трамп. Однако конгресс одобрил выплаты только по 600 долларов для большинства граждан США.

По прогнозам в ближайшем будущем стоимость американской нефти Brent может упасть сразу на 10%. Она дорожала на фоне новостей о вакцине от коронавируса. Однако, появление нового заразного вида этой инфекции в Великобритании, рискует снова обрушить цены на нефть.

Прогнозы и мнения экспертов

Экономист предложил россиянам альтернативу накопительным пенсиям, институт которых исчезнет в 2023 году. Например, стоит сохранить существующие негосударственные пенсионные фонды, а также отдать уже накопленные деньги самим работникам.

Рубль и цены на нефть восстановятся в начале 2021 года . Аналитики предполагают, что доллар упадет в цене до 72 рублей. Тем не менее, до 65 рублей доллар в обозримом будущем так и не опустится . Зато нефть вырастет в цене до 55 долларов за баррель.