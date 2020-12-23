Фьючерсы нефти марки Brent продолжают постепенно расти. 23 декабря торги закрылись на отметке 51,49 (+2,81%) доллара за баррель. Нефть WTI стоит 48,35 (+2,82%) доллара за баррель.
Курс доллара продолжает незначительно расти. К закрытию торгов он составил 75,09 рубля (+0,26%) за единицу. Курс евро вырос очень незначительно, до 91,64 (+0,09%) рубля.
События в России
В России после распоряжения главы государства Владимира Путина упала цена на сахар и подсолнечное масло. Этого удалось достичь после заключения соглашений о стабилизации цен. Сахар теперь стоит на 3,6% дешевле, а масло на 1%.
Люди в России не верят в укрепление рубля в 2021 году. Об этом свидетельствует опрос, проведенный банком «Открытие». Треть граждан ждет, что после Нового года доллар поднимется выше 80 рублей.
Банк России заявил, что не видит рисков деинфляции в экономике страны. ЦБ считает, что к 2022 году инфляция стабилизируется на уровне 4%. Это целевой уровень для Центробанка.
Также в ЦБ уверены, что санкции США приведут к снижению использования доллара. Россия уже работает над этим. Это связано с тем, что активное использование санкций уменьшает ценность доллара как надежной валюты в РФ.
По прогнозам в ближайшем будущем стоимость американской нефти Brent может упасть сразу на 10%. Она дорожала на фоне новостей о вакцине от коронавируса. Однако, появление нового заразного вида этой инфекции в Великобритании, рискует снова обрушить цены на нефть.
Прогнозы и мнения экспертов
Экономист предложил россиянам альтернативу накопительным пенсиям, институт которых исчезнет в 2023 году. Например, стоит сохранить существующие негосударственные пенсионные фонды, а также отдать уже накопленные деньги самим работникам.