Силуанов: на вакцинацию россиян от COVID выделят миллиарды рублей

Антон Силуанов подчеркнул, что все расходы берет на себя государство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация российского населения от коронавируса может обойтись до ста миллиардов рублей. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Вакцинация населения — существенный ресурс. Может стоить от 75 до 100 миллиардов рублей», — рассказал министр в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что итоговая сумма будет зависеть от количества людей, которые захотят привиться от коронавируса. При этом, подчеркнул глава Минфина РФ, вакцинация будет полностью за счет государства.

Ранее Силуанов пообещал, что заметные улучшения в российской системе здравоохранения многие россияне почувствуют уже в 2021 году, пишет агентство Nation News. Тем временем в Москве открыли запись на вакцинацию от COVID-19 жителей старше 60 лет, передает RT.