Лавров раскритиковал Германию из-за ситуации с Навальным

Сергей Лавров заявил, что риторика Германии недопустима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Германия в ситуации с блогером Алексеем Навальным ведет себя по-хамски. Подобная риторика с ее стороны по отношению к России недопустима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«ФРГ ведет себя по-хамски с Россией в ситуации вокруг Навального. Говорить с Москвой в таком тоне нельзя», — заявил Лавров во время пресс-конференции.

Кроме того, Лавров отметил, что в настоящее время Германия по-прежнему не предъявила никаких доказательств отравления блогера, а также причастности к этому Москвы. Представитель МИД отметил, что Запад просто «струсил».

Ранее Лавров заявил, что ажиотаж вокруг истории с Навальным на руку западным странам. По его словам, таким образом иностранные политики пытаются отвлечь внимание своих граждан от собственных проблем.