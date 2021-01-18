Лавров раскритиковал Германию из-за ситуации с Навальным

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Всероссийский форум
Сергей Лавров заявил, что риторика Германии недопустима Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Германия в ситуации с блогером Алексеем Навальным ведет себя по-хамски. Подобная риторика с ее стороны по отношению к России недопустима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«ФРГ ведет себя по-хамски с Россией в ситуации вокруг Навального. Говорить с Москвой в таком тоне нельзя», — заявил Лавров во время пресс-конференции.

Кроме того, Лавров отметил, что в настоящее время Германия по-прежнему не предъявила никаких доказательств отравления блогера, а также причастности к этому Москвы. Представитель МИД отметил, что Запад просто «струсил».

Ранее Лавров заявил, что ажиотаж вокруг истории с Навальным на руку западным странам. По его словам, таким образом иностранные политики пытаются отвлечь внимание своих граждан от собственных проблем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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