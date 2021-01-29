Политологи: как видео из дворца в Геленджике повлияет на протесты

Репортаж Mash из дворца в Геленджике может снизить количество участников несанкционированных акций 31 января. При этом среди молодежи доля протестующих останется прежней. Об этом заявила URA.RU политолог Анна Федорова.
«Молодые люди выходят на митинги под воздействиям эмоций. И, скорее всего, молодежь не будет проверять, правду говорил Алексей Навальный или нет. А вот на более старшую категорию граждан новый репортаж из дворца определенный эффект окажет — он апеллирует к рациональности. Сейчас ясно, что фильм Навального — лютый фейк», — отметила Федорова.
При этом политолог, эксперт ЭИСИ Александр Малахов подчеркнул, что репортаж издания Mash следовало бы выпустить раньше. По его мнению, это позволило бы избежать ажиотажа, связанного с протестами 23 января. Однако специалист считает, что фильм Навального изначально был неудачным. У многих возникали сомнения в его достоверности. «Для человека, который приучен к интернет-гигиене, в фильме ФБК признаков фейка более, чем достаточно», — уточнил политолог. Именно это стало причиной того, что фильм не сработал. «Миллионы просмотров в интернете и незначительное количество участников акций, пусть и по всей стране. Это пример очень низкой конвертации», — подытожил Малахов.
Ранее интернет-издание Mash опубликовало свое расследование об особняке под Геленджиком, фигурирующего в видеоматериале Навального как «дворец Путина». На представленной видеозаписи сам особняк снят изнутри, и кроме голых бетонных стен в нем ничего нет.
Подписывайтесь на URA.RU в