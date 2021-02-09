Детей без билетов запретят высаживать из общественного транспорта

Юные безбилетники больше не будут идти домой по морозу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Детей без билетов, которых не сопровождают родители или близкие, будет запрещено высаживать из общественного транспорта. Соответствующие изменения внесут в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта, сообщили в пресс-службе «Единой России», инициатора поправок.

«Партия в рамках своего проекта „Безопасные дороги“ подняла эту тему и договорилась с правительством, что оно внесет поправки в Госдуму, а ЕР берет на себя их принятие», — заявил пресс-службе ЕР координатор партпроекта, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

После серии скандалов с высадкой детей-безбилетников из транспорта в морозную погоду в некоторых регионах в 2019 и 2020 году уже приняли запрещающие поправки. Теперь они будут действовать по всей стране.

С декабря прошлого года только на Урале произошло шесть таких случаев. В Новом Уренгое (ЯНАО) кондуктор городского автобуса пыталась высадить двоих мальчиков, которым не хватило денег на проезд оказалось, но их выручили другие пассажиры. В Тюмени женщину выгнали из автобуса, потому что на ее 11-месячном ребенке не было маски. В Кургане кондуктор разорвал просроченный льготный проездной и высадил из автобуса детей из малообеспеченных семей. В городе Лабытнанги (ЯНАО) школьника высадили из автобуса из-за несработавшей банковской карты, ребенку пришлось идти на учебу пешком в 40-градусный мороз. В Перми школьника, забывшего маску, высадили из автобуса. В феврале так же поступили с 9-летним школьником из Березников (Пермский край).