09 февраля 2021

Тренер из Челябинска получил приз от Дудя и Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина выиграл  бутылку тосканского вина из фильма «Он вам не Димон» Фото: личная страница Андрея Телицына в Instagram

Тренер по спортивной гимнастике из Челябинска Андрей Телицын выиграл приз в конкурсе у блогера Юрия Дудя. Об этом Телицын написал в своем Instagram.

Участникам конкурса нужно было предложить человека, который мог бы претендовать на Нобелевскую премию мира от России. «Я прям помню этот момент — мне сразу пришло озарение, и я написал: „Премию мира нужно дать уборщице, которая случайно победила на выборах против единороса. Это символ того, что прекрасная Россия будущего может наступить мирным путём“», — написал Телицын.

Приз разыгрывался в интервью с блогером Алексеем Навальным и его супругой Юлией. Мужчина в качестве награды получил бутылку тосканского вина из фильма «Он вам не Димон» и теннисный мяч, которым жонглировал Навальный, когда лечился в Германии.

Ранее стало известно, что в 2020 году президент РФ Владимир Путин был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Конкуренцию ему могли составить блогер Алексей Навальный, американский лидер Дональд Трамп и экоактивистка Грета Тунберг. Однако в прошлом году премию получила всемирная продовольственная программа ООН, которая активно улучшала условия мира в конфликтных районах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...