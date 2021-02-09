Тренер из Челябинска получил приз от Дудя и Навального

Тренер по спортивной гимнастике из Челябинска Андрей Телицын выиграл приз в конкурсе у блогера Юрия Дудя. Об этом Телицын написал в своем Instagram.
Участникам конкурса нужно было предложить человека, который мог бы претендовать на Нобелевскую премию мира от России. «Я прям помню этот момент — мне сразу пришло озарение, и я написал: „Премию мира нужно дать уборщице, которая случайно победила на выборах против единороса. Это символ того, что прекрасная Россия будущего может наступить мирным путём“», — написал Телицын.
Приз разыгрывался в интервью с блогером Алексеем Навальным и его супругой Юлией. Мужчина в качестве награды получил бутылку тосканского вина из фильма «Он вам не Димон» и теннисный мяч, которым жонглировал Навальный, когда лечился в Германии.
Ранее стало известно, что в 2020 году президент РФ Владимир Путин был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Конкуренцию ему могли составить блогер Алексей Навальный, американский лидер Дональд Трамп и экоактивистка Грета Тунберг. Однако в прошлом году премию получила всемирная продовольственная программа ООН, которая активно улучшала условия мира в конфликтных районах.
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