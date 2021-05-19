Россия поможет определить границы Армении и Азербайджана

Россия предложила создать комиссию по демаркации границы Армении и Азербайджана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия готова оказывать содействие в процессе демаркации границ Армении и Азербайджана. Для этого могут создать специальную комиссию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«По предварительной договоренности со сторонами, РФ предложила оказать содействие в проведении делимитации и демаркации границ», — сказал Лавров на пресс-конференции. Трансляцию вел сайт RT.

Лавров отметил, что министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже начали обсуждение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Главы ведомств рассмотрели просьбу Армении и обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку. Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет 19 мая.

Ранее стало известно о готовности вооруженных сил Армении силовым путем вытеснить войска Азербайджана из Сюникской области. В оборонном ведомстве отметили, что считают неприемлемым любое посягательство на суверенные территории страны.