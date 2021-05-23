В Европе раскрыли, когда пустят привитых «Спутником V» россиян

Вакцину зарегистрируют в ЕМА до конца июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать вакцину «Спутник V» до конца июня. В таком случае для привитых российским препаратом граждан откроют границы ЕС. Об этом рассказал министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.

Ранее сообщалось, что пока неизвестно, могут ли российские туристы въезжать в ЕС после вакцинации «Спутником V». Пока страны решили пускать только тех, кто привит сертифицированными в регионе вакцинами. «Спутника V» нет в этом списке, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

«Насколько я знаю, это [сертификация российской вакцины] произойдет в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена. Насколько мне известно, процесс идет», — сообщил Бартоло ТАСС. Об этом он рассказал в преддверии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые запланированы на 25 мая в Сочи.

Министр уверен, что у российских туристов не будет проблем с приездом на Мальту после сертификации «Спутника V» в ЕС и возобновления прямых рейсов из Москвы. По словам Бартоло, некоторые европейские страны могут начать производить российский препарат. Он отметил, что знает «многих мальтийцев, которые привились „Спутником V“ и прекрасно себя чувствуют».