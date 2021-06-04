Несмотря на это, блогер решил посетить этот город Фото: Instagram Андрея Петрова

Блогер Андрей Петров назвал Новый Уренгой (ЯНАО) самым убогим городом в России. При этом он лично прилетел туда со своими друзьями. Об этом Петров сообщил в своем Instagram.

«Просто знайте, что мы выпили столько коктейлей, что решили самый выбрать у******й (убогий— прим. URA.RU) город России и купили билеты в Новый Уренгой через два часа», — сообщил блогер. Сейчас Петров уже прилетел в город.

Связаться с блогером не удалось, на сообщения корреспондента он не ответил. Также был направлен запрос в правительство с просьбой прокомментировать критику в адрес Нового Уренгоя. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что ещё один блогер Артемий Лебедев высказался о Ноябрьске, назвав город «жопой». Однако побывав в городе он изменил своё мнение.

Обновлено в 15.04:

«В Новом Уренгое рады любым гостям. Готовы посодействовать в восполнении пробелов в знаниях о Севере, героической эпохе освоения, географии и истории России. В Новом Уренгое прекрасные музеи, удобные рекреационные зоны, люди с теплыми сердцами. В городе придерживаются традиционных ценностей и морали, однако терпимо и гостеприимно относятся к любым неожиданным сторонам личности человека. Главное — не нарушать законодательство Российской Федерации и одеваться по погоде», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Скрин с истории Андрея Петрова, где он высказался о Новом Уренгое Instagram Андрея Петрова