Власти РФ изменили условия обучения для иностранцев

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Правительство одобрило упрощение процедуры пребывания в России иностранных студентов Фото:

В ходе заседания правительства России 10 июня был принят законопроект, упрощающий процедуру получения иностранными гражданами высшего образования в вузах страны. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

Принятый законопроект направлен на создание правовых условий для эффективного миграционного учёта иностранцев. «Одобрить проект федерального закона <…> и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — сообщается на сайте.

Также в правительстве одобрили установление госпошлины за выдачу разрешения на проживание в РФ в целях получения образования. Размер пошлины составит 1,6 тысячи рублей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете иностранным гражданам использовать институт суррогатного материнства России, передает RT. Председатель ГД Вячеслав Володин поддержал предложение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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