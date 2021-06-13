Власти РФ изменили условия обучения для иностранцев

Правительство одобрило упрощение процедуры пребывания в России иностранных студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе заседания правительства России 10 июня был принят законопроект, упрощающий процедуру получения иностранными гражданами высшего образования в вузах страны. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

Принятый законопроект направлен на создание правовых условий для эффективного миграционного учёта иностранцев. «Одобрить проект федерального закона <…> и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — сообщается на сайте.

Также в правительстве одобрили установление госпошлины за выдачу разрешения на проживание в РФ в целях получения образования. Размер пошлины составит 1,6 тысячи рублей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете иностранным гражданам использовать институт суррогатного материнства России, передает RT. Председатель ГД Вячеслав Володин поддержал предложение.