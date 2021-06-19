ТАСС назвал дату возвращения российского посла в США

Российский посол Анатолий Антонов 20 июня отправляется в Вашингтон и на следующий день уже будет там. Об этом сообщают СМИ.
«Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Взаимоотношения между США и Россией обострились после интервью президента США Джо Байдена. Он заявил, что Россия должна заплатить цену» из-за попытки вмешательства в выборы президента США. Также Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он «убийцей» президента России Владимира Путина. После этого Антонова позвали для консультаций в Москву, где он был с 21 марта, сообщает Nation News.
Ранее Путин и Байден 16 июня на встрече в Женеве договорились, что вернут послов. Также российский лидер сообщил, что Байден объяснил свои слова про «убийцу». По словам Путина, его это устроило.
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