Школьник, поправивший Путина, закрыл свои соцсети

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Школьник поправил оговорку Путина Фото:

Школьник, который поправил оговорку президента РФ Владимира Путина, закрыл свои социальные сети. Его успели раскритиковать в собственной шкроле.

Вчера у школьника был открытый аккаунт в Instagram. Сегодня он уже закрыт. Также у парня закрытый профиль в социальной сети «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что школьник поправил оговорку Путина о Северной войне. После этого директор назвала своего ученика наглым. Однако в Кремле заступились за школьника и понадеялись, что он не подвергнется критике.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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