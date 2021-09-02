Школьник, поправивший Путина, закрыл свои соцсети

Школьник поправил оговорку Путина
Школьник, который поправил оговорку президента РФ Владимира Путина, закрыл свои социальные сети. Его успели раскритиковать в собственной шкроле.
Вчера у школьника был открытый аккаунт в Instagram. Сегодня он уже закрыт. Также у парня закрытый профиль в социальной сети «Вконтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что школьник поправил оговорку Путина о Северной войне. После этого директор назвала своего ученика наглым. Однако в Кремле заступились за школьника и понадеялись, что он не подвергнется критике.
Подписывайтесь на URA.RU в