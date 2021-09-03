На Украине заявили, что «Северный поток — 2» не будет работать

Проект достроят, но это не значит, что ему разрешат работать в коммерческом режиме, сказал глава «Нафтогаз Украина» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что газопроводу «Северный поток — 2» не дадут работать в коммерческом режиме. Об этом он сказал в интервью украинскому телеканалу.

«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме <…> пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК», — сказал Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

Витренко отметил, что оператор «Северного потока — 2» не сможет доказать полное соответствие европейскому праву. «В ближайшее время пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о том, как они будут бронировать мощности для транзита газа через Украину», — добавил он.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток — 2» еще можно остановить и закрыть проект. Такое мнение высказал Юрий Витренко.