03 сентября 2021

На Украине заявили, что «Северный поток — 2» не будет работать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, трубы, сварочное производство
Проект достроят, но это не значит, что ему разрешат работать в коммерческом режиме, сказал глава «Нафтогаз Украина» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что газопроводу «Северный поток — 2» не дадут работать в коммерческом режиме. Об этом он сказал в интервью украинскому телеканалу.

«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме <…> пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК», — сказал Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

Витренко отметил, что оператор «Северного потока — 2» не сможет доказать полное соответствие европейскому праву. «В ближайшее время пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о том, как они будут бронировать мощности для транзита газа через Украину», — добавил он.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток — 2» еще можно остановить и закрыть проект. Такое мнение высказал Юрий Витренко.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...