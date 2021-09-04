Дуров объяснил негативное влияние Netflix и TikTok

Мы должны очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, сказал Дуров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рекомендательные алгоритмы Netflix и TikTok снижают продуктивность мозга интернет-пользователей. Поэтому необходимо очистить разум от контента этих сервисов и начать «питать мозг реальными данными». Об этом сообщил создатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют „рекомендательные алгоритмы“. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — написал Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Дуров отметил, что если «питать мозг реальными данными», то мозг будет генерировать эту информацию во сне и принесет неожиданные решения. «На глубоком уровне наш мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому обилие цифровых развлечений заставляет наше подсознание заниматься поиском решений несуществующих проблем», — объяснил предприниматель, что происходит с разумом, когда человек предпочитает питать его случайными сериями Netflix или видеороликами TikTok.

Ранее сообщалось, что компания Apple участвует в масштабной слежке, а также превращает своих пользователей в цифровых рабов. С таким мнением выступил создатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.