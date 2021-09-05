В МИД России ответили на призыв стран G7 обсудить Афганистан

Члены «Большой семерки» не понимают, чего они хотят от себя и мира, считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Россия не получала приглашений на встречу стран «большой семерки» (G7), чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что у Москвы нет четкого понимания относительно этой встречи.

«Партнеры демонстрируют несистемной подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семерке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семерки. Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семерки по России и то неучастию, то участию в формате», — сказала Захарова «Интерфаксу».

Также представитель российского МИДа предположила, что у стран G7 нет конкретного плана. «Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира», — резюмировала Захарова.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за участие Москвы и Пекина в решении ситуации в Афганистане, где к власти пришли боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Встречу G7, предварительно, запланировали на 8 сентября.