Школьные территории в Москве оснастят игровыми комплексами и спортивными площадками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил программу реконструкции школьных дворов в столице. Он уточнил, что за 2021 год было отремонтировано 400 пришкольных и детсадовских территорий.

«Мы наметили масштабную программу реконструкции и школьных дворов, и детских дошкольных учреждений, детских садов. Вот в этом году мы сделали 400 таких территорий. И будем каждый год продлять программу для того, чтобы уже навести порядок на всех школьных территория», — заявил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр Москвы отметил, что после реконструкции дворы столичных школ станут «благоустроенными, привлекательными и насыщенными спортивными сооружениями и зонами отдыха». Там появятся детские игровые комплексы, футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки.

Раннее министр просвещения Сергей Кравцов на президиума Госсовета РФ по вопроса общего образования рассказал, что в России за последние пять лет быстро построено 1 623 школы на 690 тысяч мест. К 2025 году в образовательных организациях планируют полностью ликвидировать третью смену. Также за пять лет в России создали 483 тысячи новых мест в детских садах. Кравцов пообещал, кто в 2024 году доступность дошкольных организаций составит 100%.