Адвоката арестованного советника «Роскосомоса» объявили в розыск

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Оглашение решения суда Ивану Сафронову. Москва, павлов иван
Статья, по которой разыскивают Ивана Павлова, не указывается Фото:

Адвокат арестованного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова Иван Павлов (признан в РФ физическим лицом, исполняющим функции СМИ-иноагента) объявлен в розыск. Соответствующая информация опубликована в реестре МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Сама статья не указана», — приводит РИА «Новости» ответ МВД на журналистский запрос.

Ранее адвокат Иван Павлов был включен в список граждан, выполняющих в РФ функции иностранного агента. Соответствующая запись появилась на сайте Минюста 8 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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