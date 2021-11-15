Адвоката арестованного советника «Роскосомоса» объявили в розыск

Адвокат арестованного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова Иван Павлов (признан в РФ физическим лицом, исполняющим функции СМИ-иноагента) объявлен в розыск. Соответствующая информация опубликована в реестре МВД РФ.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Сама статья не указана», — приводит РИА «Новости» ответ МВД на журналистский запрос.
Ранее адвокат Иван Павлов был включен в список граждан, выполняющих в РФ функции иностранного агента. Соответствующая запись появилась на сайте Минюста 8 ноября.
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